Баскетбольный клуб должен игрокам большую сумму, долг согласен оплатить капитан сборной Украины

Баскетбольным клуб "Запорожье-ZOG" оказался должен своим бывшим пяти игрокам 232 тысячи гривен. Пока ситуация не решена, долг им может выплатить капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов.

История началась с того, что пятеро бывших баскетболистов клуба "Запорожье-ZOG" Валерий Анисимов, Павел Буренко, Евгений Ворник, Максим Никитин и Алексей Щепкин заявили, что клуб должен им 232 тысячи гривен. Из-за того что ситуация с задолженностью, которая возникла в сезоне 2017-2018, решена не была, баскетболисты написали открытое письмо на имя президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского.

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Пока ситуация не решена, помочь баскетболистам решил капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов.

Я, Кравцов Вячеслав Валерьевич, капитан сборной Украины по баскетболу, беру на себя ответственность погасить перед игроками задолженность по заработной плате в размере 232 тысяч гривен, исходя из открытого письма игроков, которую им не выплатил БК "Запорожье-ZOG". Так, как знаю о тяжелом положении игроков и их семей,

– говорится в обращении Вячеслава Кравцова.

Однако баскетболист отмечает, что "если запорожский клуб в лице Валерия Элькинсона посчитает нужным, то эти деньги может вернуть мне лично, считаю это будет честно".

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При этом Вячеслав Кравцов призвал баскетбольную федерацию разработать механизм защиты игроков в таких ситуациях.

"Обращаюсь к ФБУ с просьбой выработать юридическую систему, которая бы защищала в первую очередь украинских игроков. Так как невыплаченные зарплаты начали набирать обороты в последние годы", – говорится в сообщении.

В качестве примера Кравцов приводит опыт Испании (баскетболист выступает за местный клуб "Фуэнлабрада"), где клубы перед началом сезона делают финансовый вклад. Его используют при возникновении финансовых трудностей у клубов. Но впоследствии они должны вернуть этот долг.

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