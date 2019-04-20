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      Базовый сценарий для Украины – продолжение программы с МВФ, – Маркарова

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      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / interfax.com.ua

      Украина продолжит сотрудничество с МВФ. Без этого трудно представить планирование дальнейшей работы нашего государства. Следующее правительство, наверное, тоже будет работать с МВФ. Чтобы перестать быть должником – Украине надо растить экономику.

      Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала журналистам в ответ на вопрос "Будет ли Украина продолжать работу с МВФ и при каких условиях сможет от нее отказаться?".

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      Она отметила, что как только стала и. о. министра (с июня 2018 года) – сразу начали разговор о новой программе, потому что в марте 2019-го должна была закончиться программа МВФ с Украиной: "И когда тогда Минфин начал говорить о ее досрочном прекращении и замене новой, большинство говорили, что нам это не удастся. Но я не представляю, каким образом мы могли бы спланировать весь этот год, до создания и начала работы нового правительства, до февраля 2020 года, если бы мы не были полностью в программе МВФ, которая дала нам возможность и деньги Всемирного банка получить, и макрофинансирование Европейского Союза. Благодаря нашим партнерам, нам удалось эту новую программу достаточно быстро обсудить и подписать. И сейчас мы ее выполняем".

      Базовый сценарий, который мы предполагаем – это пребывание в программе МВФ. Следующие 3 года у нас достаточно сложные с точки зрения выплаты по долгам. И этот базовый сценарий будет таким и для следующего правительства также,
      – убеждена министр финансов.

      Из программы МВФ мы сможем через некоторое время выйти, считает министр. Но лучше, чтобы это был "выпуск". А не "завершение" таким способом, как она "завершалась" очень много предыдущих лет. Но этот выход не возможен в 2020 году. Хотя надо его приближать, чтобы стать страной, которая вносит в МВФ, а не получает помощь, отметила Маркарова.

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      Чтобы перестать быть должником, Украине нужно одно – ускорение экономического роста, отметила министр. А для этого: разгосударствление госактивов, уменьшение государственной доли в банковском секторе до менее 25%, активная приватизация и уход государства из большинства компаний, в которых оно не должно участвовать, которые не стратегические. Также такой фактор – снятие моратория и внедрение рынка земли. Еще один чрезвычайно важный фактор – судебная реформа. Именно это сейчас очень сдерживает приход в Украину инвесторов.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости политики Новости Украины МВФ Оксана Маркарова Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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