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"Бедный молодой актер": Дмитрий Ступка рассказал об отношениях с экс-девушкой

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Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка / Фото из открытых источников

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал о своих отношениях с бывшей девушкой до свадьбы с телеведущей Полиной Логуновой.

Об этом Дмитрий признался в интервью телеканалу ZIK.

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По его словам, экс-возлюбленная Екатерина часто упрекала Дмитрия, что у него недостаточно денег. Актер отметил, что в то время тратил на нее все свои сбережения.

Я потратил все сбережения. Дарил подарки, мы объездили полмира: Европу, Азию. Она постоянно мне говорила, что я бедный молодой актер, который не сможет ее содержать. Даже звучала фраза, что она не любит меня такой любовью, которую испытывал к ней я. Она выдавила из меня все соки,
– отметил Дмитрий Ступка.

Кроме того, украинский артист сказал, что их роман завершился тогда, когда у него закончились деньги.

"Когда у меня закончились деньги, Катя перекинулась на другого мужчину, богатого австрийца", – добавил он.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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