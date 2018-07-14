"Бедный молодой актер": Дмитрий Ступка рассказал об отношениях с экс-девушкой
Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал о своих отношениях с бывшей девушкой до свадьбы с телеведущей Полиной Логуновой.
Об этом Дмитрий признался в интервью телеканалу ZIK.
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По его словам, экс-возлюбленная Екатерина часто упрекала Дмитрия, что у него недостаточно денег. Актер отметил, что в то время тратил на нее все свои сбережения.
Я потратил все сбережения. Дарил подарки, мы объездили полмира: Европу, Азию. Она постоянно мне говорила, что я бедный молодой актер, который не сможет ее содержать. Даже звучала фраза, что она не любит меня такой любовью, которую испытывал к ней я. Она выдавила из меня все соки,
– отметил Дмитрий Ступка.
Кроме того, украинский артист сказал, что их роман завершился тогда, когда у него закончились деньги.
"Когда у меня закончились деньги, Катя перекинулась на другого мужчину, богатого австрийца", – добавил он.
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