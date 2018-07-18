Бейонсе снова засветила округлившийся живот и подогрела слухи о беременности

Американская поп-дива Бейонсе, которая в рамках гастрольного тура "OTR II" сейчас находится в Париже, исполнила на сцене свое традиционное выступление и снова дала повод для слухов о беременности.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Звезда вышла на сцену Парижа в обтягивающем боди и коротких шортах, которые заметно выделили ее округлый живот. Фанаты возле сцены были вне себя от эмоций и оставляли в сети множество вопросов, действительно ли беременна Бейонсе и когда она оповестит об этом всю свою публику.

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Пока что Бейонсе и ее муж-рэпер Jay-Z, который вместе с ней гастролирует по миру, не дают никаких комментариев по поводу третьей беременности, но предположения все же очень похожи на ожидание четвертого ребенка.



Бейонсе на концерте в Париже



Бейонсе на концерте в Париже

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Стоит напомнить, что у супругов-музыкантов уже есть 6-летняя дочь Блю Айви и двое годовалых близнецов Руми и Сэр.