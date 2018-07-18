11:48
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Бейонсе снова засветила округлившийся живот и подогрела слухи о беременности

112 Читати новину українською
Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Американская поп-дива Бейонсе, которая в рамках гастрольного тура "OTR II" сейчас находится в Париже, исполнила на сцене свое традиционное выступление и снова дала повод для слухов о беременности.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Звезда вышла на сцену Парижа в обтягивающем боди и коротких шортах, которые заметно выделили ее округлый живот. Фанаты возле сцены были вне себя от эмоций и оставляли в сети множество вопросов, действительно ли беременна Бейонсе и когда она оповестит об этом всю свою публику.

Читайте также: Бейонсе беременна? – поклонники заметили у певицы округлившийся живот

Пока что Бейонсе и ее муж-рэпер Jay-Z, который вместе с ней гастролирует по миру, не дают никаких комментариев по поводу третьей беременности, но предположения все же очень похожи на ожидание четвертого ребенка.


Бейонсе на концерте в Париже


Бейонсе на концерте в Париже

Читайте также: У Бейонсе разглядели беременный животик под объемным платьем: фото

Стоит напомнить, что у супругов-музыкантов уже есть 6-летняя дочь Блю Айви и двое годовалых близнецов Руми и Сэр.

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
сегодня, 11:01 Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
88
Состоялась долгожданная презентация Nokia X5: какие фишки получила новинка
сегодня, 10:37 Состоялась долгожданная презентация Nokia X5: какие фишки получила новинка
79
ЧМ-1958 года по футболу: восхождение Пеле, показ на теле и вечный рекорд
сегодня, 10:01 ЧМ-1958 года по футболу: восхождение Пеле, показ на теле и вечный рекорд
282
Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
сегодня, 08:43 Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
Михайло Поживанов 683
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 июля, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 2251
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук