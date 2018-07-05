Бекхэмы отпраздновали гранатовую свадьбу: трогательная история любви

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм поженились 19 лет назад, 4 июля 1999 года. Влюбленные отпраздновали годовщину свадьбы вдвоем в ресторане.

Виктория Бекхэм опубликовала снимок с мужем Дэвидом и поздравление на своей странице в Instagram.

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"19 лет!!! Я так сильно тебя люблю", – прокомментировала дизайнер.

Дэвид и Виктория Бекхэмы / Instagram

Взамен Дэвид вспомнил в Instagram один из своих костюмов, который он одел в день свадьбы.

Вау, 19 лет! 19 лет назад в то время я был одет с головы до ног в фиолетовый. Поздравляю с годовщиной лучшую жену и маму. Люблю тебя,

– написал Дэвид Бекхэм.

Виктория и Дэвид Бекхэм 19 лет назад в одежде от Antonio Berardi

Вспомним, свадьба самой знаменитой пары планеты состоялась в ирландском дворце Luttrellstown, тогда все гости запомнили роскошный шлейф Виктории длиной в шесть с половиной метров.

Интересно, что шлейф герцогини Кембриджской, тогда еще Кейт Миддлтон, был ровно на три метра короче.

Такое платье слоновой кости Vera Wang обошлось в 100 тысяч долларов.

Виктория и Дэвид Бекхэм 19 лет назад

Напомним, накануне западные СМИ распространяли информацию, что якобы пара находится на грани развода. Хотя супруги активно заполняют свои социальные сети милыми семейными фото, вне камер Дэвид и Виктория после 18 лет брака решили жить отдельно друг от друга. Инсайдеры рассказывали, что причиной такого решения были не какие-то бытовые конфликты, а то, что Виктория Бекхэм хочет поселиться в Великобритании, а ее муж – в Лос-Анджелесе. В результате, Дэвид и Виктория опровергли эту информацию и продолжают показывать поклонникам счастливые семейные фото.