"Белая" сторона женщины: фотограф показал откровенный и соблазнительный проект (18+)
Фотограф Дмитрий Бочаров, который сейчас живет и работает в США, сделал серию снимков, чтобы показать "белую" сторону женщины.
Об этом пишет Photogrist.
По словам художника, каждая женщина имеет свою "белую" сторону, на которую стоит обращать внимания.
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"Белая" сторона – делает ее привлекательной, сексуальной и спокойной. Этот проект, как эксперимент. Вы никогда не знаете, как она будет чувствовать себя в своей "белой" стороне,
– рассказал Бочаров о своем проекте.
Источник: 24 Канал
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