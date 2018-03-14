"Белая" сторона женщины: фотограф показал откровенный и соблазнительный проект (18+)

Фотограф Дмитрий Бочаров, который сейчас живет и работает в США, сделал серию снимков, чтобы показать "белую" сторону женщины.

Об этом пишет Photogrist.

По словам художника, каждая женщина имеет свою "белую" сторону, на которую стоит обращать внимания.

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"Белая" сторона – делает ее привлекательной, сексуальной и спокойной. Этот проект, как эксперимент. Вы никогда не знаете, как она будет чувствовать себя в своей "белой" стороне,

– рассказал Бочаров о своем проекте.