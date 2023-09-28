Беларусь снова заявила, что польские вертолеты пересекли границу: Варшава ответила

В Минобороны Белоруси обвинили Польшу в нарушении воздушного пространства. Та в свою очередь призвала не верить заявлениям режима Лукашенко.

Белорусы уверяют, что 28 сентября днем к ним на территорию дважды "заглядывал" польский вертолет, а потому они уже готовят соответствующую ноту. В Польше ответили, что устраивать провокации – это как раз "хобби" соседей.

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"Самолет из Польши повторно пересек границу"

В Минобороны Беларуси отметили, что в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения и ПВО зафиксировали приближение польского вертолета к границе. Уже в 15.20 он пересек воздушное пространство Беларуси, углубившись на полтора километра вглубь ее территории.

В 16:22 вертолет повторно нарушил государственную границу, на этот раз углубившись на 300 метров, заявили в ведомстве. Там добавили, что были вынуждены поднимать авиацию.

Никаких нарушений не было

Тем временем в Вооруженных силах Польши назвали белорусское заявление ложью. Доказательством ее ложности служит записи управления полетами и радиолокационной станции.

Кроме того, там посоветовали относиться с особой осторожностью к информации, предоставляемой белорусскими СМИ, ведь она может оказаться элементом дезинформации.

В Польше отметили, что, в отличие от Беларуси, которая прибегает к постоянным провокациям, уважают и придерживаются всех положений и правил по неприкосновенности границ.

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