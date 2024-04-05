Беларусь не готова формально вступать в войну против Украины, – высокопоставленный чиновник НАТО

Страны-члены НАТО составили мнение о вероятности вступления Беларуси в войну против Украины. В Альянсе считают, что пока нет признаков того, что Беларусь готова официально присоединиться к полномасштабной агрессии против нашего государства.

Об этом в формате “офф рек” сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна "ведет подготовку к войне".

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В НАТО прокомментировали возможность вступления Беларуси в войну

В Североатлантическом Альянсе внимательно следят за передвижением военной техники вдоль границы Беларуси. Однако пока страна не заинтересована в том, чтобы официально становиться стороной конфликта.

"Лукашенко должен осознавать, что весь вес санкционных мер, которые союзники наложили на Россию, будет так же применен к Беларуси, если белорусские войска будут проводить наступательные операции против Украины", – сказал собеседник.

Лукашенко цинично ведет "подготовку к войне"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что его страна готовится к войне. В частности, в стране проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности.

В то же время белорусский правитель заявил, что "не хочет ни с кем воевать", Кроме того, в своем заявлении Лукашенко вспомнил известную поговорку "хочешь мира – готовься к войне".

На слова Лукашенко отреагировал представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано. Он напомнил, что ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси, поскольку он сфальсифицировал выборы, а также заметил, что Евросоюз готовятся к возможным угрозам, которые несут российский и белорусский правители. Кроме того, Стано отметил, что Лукашенко является соучастником преступлений, которые совершила Россия в ходе войны в Украине.

Прокомментировали заявление Лукашенко также и в МИД Польши. Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский мощно ответил самопровозглашенному президенту Лукашенко, что "пусть попробует, увидим, кто выиграет".