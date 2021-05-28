В который раз передумали: в Беларуси сделали новое заявление о "заминировании" самолета Ryanair

В следственном комитете Беларуси заявили, что о минировании рейса Ryanair с журналистом Протесевичем на борту якобы поступало несколько сообщений.

Там утверждают, что сообщения поступили через Швейцарский почтовый сервис анонимной почты ProtonMail. Якобы, таких было не менее 2 – в 12:25 и в 12:56.

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В следственном комитете отметили, что в настоящее время изучают и анализируют записи переговоров с пилотами авиасудна, а также проводят другие необходимые действия.

Накануне в Ryanair опровергли расшифровку переговоров белорусских диспетчеров с пилотом, которую ранее обнародовали у Лукашенко.

В белорусском ведомстве также заявили, что будут обращаться в прокуратуру Швейцарии, чтобы получить информацию об отправителе этих писем.

Кроме этого, дополнительно будут прорабатывать и вопрос о направлении швейцарцам всех реквизитов ProtonMail, которые якобы ранее фигурировали в сообщениях о фейковых минированиях.

"Этот сервис уже неоднократно фигурировал в делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси", – отметили в следственном комитете.

Что этому предшествовало

Сначала в белорусском Министерстве транспорта и коммуникаций заявили, что угрозы о заминировании самолета получили от боевиков ХАМАС.

Впрочем, почти сразу палестинцы опровергли такую ​​информацию. Там отметили, что это - их методы и возмутились тем, что их втягивают в инцидент.

Впоследствии в этой версии заметили еще одну неточность. Письмо о "заминировании" поступило позже, чем белорусские авиадиспетчеры предупредили о нем пилота.

Вместе с тем 26 мая Лукашенко во время встречи с парламентариями о ХАМАС уже не вспоминал. Он заявил, что сообщение поступило с территории Швейцарии.

Там ответили, что ничего не знали о так называемом "минировании" самолета. Поэтому никаких сообщений об этом белорусским властям не передавали.