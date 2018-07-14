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Англия – Бельгия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Англия - Бельгия видео голов матча ЧМ-2018
Англия - Бельгия видео голов матча ЧМ-2018

Сборные Англии и Бельгии голы в матче за третье место на Чемпионате мира начали забивать уже с начала игры. Лучше это удалось бельгийцам.

Именно сборная Бельгии первой вышла вперед уже на 4-й минуте матча. Менье в касание замкнул прострел от партнера Шадли с фланга.

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При этом бельгийский полузащитник опередил соперника Роуза и расстреливал ворота Пикфорда.

Гол в ворота сборной Англии

Тоби Алдервейрелд спас свою сборную от пропущенного гола, когда Эрик Дайер обыграл вратаря Куртуа, и не позволил англичанам сравнять счет.

Момент Эрика Дайера

Удвоила счет сборная Бельгии уже ближе к концу второго тайма. Отличился Эден Азар, реализовавший выход на ворота Пикфорда.

Гол Азара в ворота сборной Англии

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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