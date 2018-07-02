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Бельгия победила Японию в напряженном матче и вышла в четвертьфинал

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Бельгия – Япония результат матча 1/8 финала ЧМ-2018
Бельгия – Япония результат матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Бельгии в матче против сборной Японии на чемпионате мира могла создать очередную сенсацию раунда плей-офф. Взамен спаслась на последней минуте матча.

Бельгийцы с начала матча взяли мяч под свой контроль. Игра проходила на части поля японцев, однако к опасностям дело не доходило. Азиатская сборная надежно действовала в обороне, возлагая надежды на быстрые контратаки. И даже имела шансы в первом тайме. Но реализовала их только в тайме втором.

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Бельгийцы, несмотря на большое количество созданных моментов, тоже не могли забить. Пока не получили шоковый удар. Дважды. С начала второго тайма японцам удалась одна из контратак. Вертонген не сумел перехватить пас на ход Карагучи, и полузащитник вышел под углом на ворота Куртуа. Японец решился бить только со второй попытки, когда, казалось, момент уже упущен. Но мяч полетел точно в дальний нижний угол ворот, и вратарь не сумел с ним справиться.

Еще за четыре минуты японцы были впереди 0:2. На этот раз голом отметился Инуи. Полузащитник пробил из-за пределов штрафной. При этом перед ним находились бельгийские защитники, однако ни один из них не заблокировал удар по воротам Куртуа. Мяч снова полетел в нижний угол ворот. На этот раз голкипер прыгнул, однако не дотянулся.

Стоит отметить, что после пропущенного гола бельгийцы же сразу могли сравнять счет, однако Азар мощно пробил в штангу.

Бельгийцы долго приходили в себя после такого удара. Поэтому сократить отставание в счете смогли только через 15 минут. Исправился Вертонген. Защитник после подачи с углового, когда мяч отскакивал от одного игрока к другому, с угла вратарской головой сбрасывал мяч. Однако тот по высокой траектории перелетел вратаря и приземлился уже за линией ворот.

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А еще через восемь минут счет был равный. Помог этому Феллаини, который только за десять минут до того вышел на поле. Бельгийцы решили разыграть подачу с углового, и когда мяч попал в Азара, тот навесил во вратарскую площадку. Точно на голову партнеру. После первого гола бельгийцев прошло четыре минуты.

Японцы поняли, что им терять нечего, и пошли в атаку. Бельгийцы же отвечали тем же. Когда пошло добавленное арбитром время, Хонда опасно пробивал со штрафного. Мяч опускался точно в угол ворот, однако на этот раз Куртуа справился со своими прямыми обязанностями. И именно он начал атаку, которая привела к победному голу бельгийцев. Он бросил мяч после подачи углового точно на Де Брюйне, который дошел с ним до половины поля соперника, где отдал пас на правый фланг на Менье. Тот простреливал в центр штрафной на Лукаку, однако форвард пропустил этот мяч на Шадли, который и отправил мяч в ворота.

Бельгийцы получают волевую победу над сборной Японии и выходят в четвертьфинал, где сыграют со сборной Бразилии.

Бельгия – Япония 3:2

Голы: Вертонгег, 70, Феллаини, 74, Шадли, 90+4 – Карагучи, 48, Инуи, 52

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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