Бельгия – Тунис: видео голов и моментов матча

Сборная Бельгии гол в ворота сборной Туниса на Чемпионате мира забила уже в дебюте встречи.

В ворота сборной Туниса был назначен пенальти. Судья его назначил за фол на Эдене Азаре. Хотя сбивали бельгийца еще до вхождения в штрафную, но арбитр решил, что нарушение было на линии – а это уже считается штрафной. Видеоповтор американский арбитр матча Джейр Марруфо решил не смотреть, хотя африканские футболисты просили его это сделать.

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Сам Эден Азар четко реализовал пенальти.

Гол Азара с пенальти в ворота Туниса

Удвоил преимущество "красных дьяволов" Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард закончил атаку, которая началась с перехвата на своей половине поля. Получив пас вблизи штрафной, нападающий пробил из-под защитника в угол ворот.

Гол Лукаку

Сократила отставание сборная Туниса сразу же. После навеса со штрафного головой в угол ворот пробил Дилан Бронн. Впоследствии он получит травму и поле покинет на носилках.

Гол в ворота сборной Бельгии

Третий гол сборная Бельгии забила уже перед самым свистком на перерыв. В одной из многочисленных атак Менье отдал пас между защитниками на Лукаку, и форвард перекинул вратаря, тем самым оформив дубль в этом матче.

Дубль Лукаку в ворота Туниса

#BELTUN

When Lukako Scored 2nd goal in the match and Belgium lead 3-1 pic.twitter.com/tsDPbv73ce — Hamza Hameed Mirza (@RjHamzaaa) 23 червня 2018 р.

Разгром уже во втором тайме оформил Азар. Полузащитник получил пас с центра поля между двух защитников, но войдя в штрафную, бельгиец обыграл вратаря, который чуть его не сбил. Забивал он уже в пустые ворота.

Второй гол Азара в ворота Туниса