Могут пойти на Москву, – полковник запаса ВСУ о последствиях "белгородского прорыва"

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая вошли на территорию Белгородской области. Сегодня они усилились и продвигаются вглубь территории страны-агрессора.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что "белгородский прорыв" – это очень положительный момент для украинских частей, которые должны пойти в наступление.

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Будут перебрасывать войска

Он отметил, что события, происходящие в Белгородской области, могут произойти, например, в Брянской или Курской областях.

Это заставит командование российской армии перебрасывать в эти области воинские части, технику, определенное количество боеприпасов с линии фронта. И именно с тех участков фронта, где у ВСУ должен произойти один или несколько прорывов.

"Поэтому мы внимательно наблюдаем за развитием этой ситуации и будем поддерживать россиян, выполняющих эту задачу", – отметил военный эксперт.

Военный эксперт рассказал, как "белгородский прорыв" повлияет на ситуацию на фронте: смотрите видео

Могут двигаться к центру принятия решений в России

Самыми первыми россияне перебросят в Белгородскую область части разведуправления Генштаба российской армии. Это представители ГРУ, которые будут пытаться как-то нивелировать эту ситуацию и остановить продвижение русского освободительного войска на территорию России.

Они, в зависимости от складывающихся оперативных обстоятельств, начнут двигаться вероятнее всего в сторону Москвы – в центр принятия решений. Возможно, они будут менять свои направления, задачи,

– заметил он.

Россияне же начнут оттягивать часть своих войск, в частности, ГРУ и ВДВ. Поэтому десант, который должен был появиться в районе, допустим, Бахмута, будет переброшен для блокировки Русского добровольческого корпуса.

"Это очень хорошо для украинских войск", – подчеркнул Роман Свитан.

Что известно о "белгородском прорыве"

Заместитель главы оборонного ведомства Анна Маляр подчеркнула, что участие в демилитаризации Белгородской области принимают только российские добровольцы . Она подчеркнула, что Украина не ведет войну на чужих территориях.