Не только из-за взрывов: почему в Белгороде сейчас очень напряженная ситуация

Жители российского Белгорода уже не раз жаловались на неизвестные беспилотники, которые долетают до их региона. Кроме этого часто сообщают о взрывах и стрельбе.

Очевидно, что не всех россиян устраивает жить в такой атмосфере. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что взрывы – это не единственное, что волнует местных жителей.

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Чего на самом деле боятся люди

В Белгороде все-таки есть часть населения, которая выступает против путинского режима. Сегодня эти люди недовольны происходящим, ведь в целом ситуация достаточно напряженная. По словам российской оппозиционерки, в этом регионе расположена база, на которой отдыхают кадыровцы. Поэтому местные стали очень испуганными.

В Белгороде главный даже не местный губернатор Вячеслав Гладков, а люди Рамзана Кадырова. Они насилуют женщин, отбирают бизнес, поэтому ситуация напряжена не только из-за взрывов, но и из-за того, что кадыровцы решили сделать там свои "вотчины",

– рассказала Ольга Курносова.

Что делают кадыровцы в области

Бойцы Рамзана Кадырова устраивают беспорядки, запугивают жителей, совершают преступления. Местные партизаны даже пытаются с ними бороться. Сложно сказать, кто отправил кадыровцев в Белгород – Владимир Путин или другой начальник.

"Им надо где-то снимать свои тиктоки. Они ведь не поедут на фронт, а здесь есть Белгород. На то они и "текток-войска", чтобы сидеть не на фронте, а в тылу и снимать красивые картинки", – отметила Ольга Курносова.

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