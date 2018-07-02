Белла Хадид и Кендалл Дженнер в трендовых образах снялись для бренда Ochirly
Одни из самых популярных моделей в настоящее время Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в новой фотосессии для известного китайского бренда Ochirly.
Девушки позировали в одежде осенне-зимней коллекции бренда: тренчах с объемными рукавами, блузках с открытыми плечами, костюмах в клетку и легких платьях в цветы.
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Белла Хадид и Кендалл Дженнер для Ochirly
Модели показали, что будет модным осенью 2018
Автором модной съемки выступил культовый фэшн-фотограф Марио Сорренто. Фотосессия проходила в Нью-Йорке.
Источник: 24 Канал
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