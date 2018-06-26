Белла Хадид примерила эротические наряды для Vogue Mexico: фото 18+

Американская супермодель Белла Хадид снялась в июльской фотоистории для мексиканского глянца Vogue. Звезда примерила несколько гламурных и откровенных нарядов на роскошном курорте.

Автором фотоистории стал фэшн-фотограф Chris Colls, а съемки проходили в элитном отеле Esencia в Мексике.

Для фотосета Белла примерила брендовые вещи модных домов Chanel, Michael Cors, Bulgari и Wolford. Хадид стала звездой сразу четырех обложек мексиканского Vogue. Первое фото появилось в сети несколько дней назад, а уже вчера, 25 июня, издание обнародовало серию других фотографий.

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Одна из обложек оказалась очень пикантной – кроме крошечного бикини, девушка больше ничего на себя не надела. Обольстительное фото на песке, на котором модель прикрыла свою грудь руками, собрало почти миллион лайков на ее Instagram-странице.



Белла Хадид для Vogue Mexico

На других снимках 21-летняя девушка позирует в стильных купальниках, боди, жакетах и костюмах, которые идеально подчеркивают ее стройные формы.

В сети также появилось фото, как Белла Хадид расслабляется перед фотосъемкой с бокалом шампанского, в то время как ее помощники "колдуют" с макияжем и прической.