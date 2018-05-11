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Белла Хадид возобновила отношения с экс-бойфрендом The Weeknd, – СМИ

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Белла Хадид возобновила отношения с The Weeknd
Белла Хадид возобновила отношения с The Weeknd

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид привлекает внимание общественности не только своим роскошным видом, но и запутанной историей любви. Так, в СМИ говорят, что манекенщица возобновила свои отношения с певцом The Weeknd.

Еще во время фестиваля Coachella журналисты увидели Беллу Хадид в обществе R&B исполнителя. Тогда пара не скрывала своих чувств, а The Weeknd нежно целовал экс-возлюбленную. Инсайдеры утверждали, что Белла Хадид до сих пор влюблена в певца, но торопить события они не намерены. Белла Хадид опровергла все слухи о возобновлении отношений с экс-бойфрендом.

Как сообщает E! Online, пара вновь попала в объективы папарацци. Белла Хадид и The Weeknd горячо целовались на вечеринке в Каннах. Влюбленные заняли VIP-зону, однако спрятаться от журналистов им все же не удалось. Модель не отходила от певца, наслаждаясь общением с ним. По словам инсайдеров, Белла Хадид только один раз покинула The Weeknd и потанцевала с подругами.

На данный момент в сети появились первые фото и видео, где видно, как звездная пара проводит совместно время в Каннах.

Напомним, что The Weeknd и Белла Хадид имели отношения в течение 1,5 года. Певец закрутил роман с певицей Селеной Гомес и почти год встречался с ней. Однако эти отношения не имели продолжения. Селена рассталась с 28-летним исполнителем, вернувшись к своему экс-возлюбленному Джастину Биберу.

 

Теги: Мода LifeStyle Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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