Белла Хадид засветила грудь в прозрачном топе: фото

Супермодель Белла Хадид никогда не стеснялась хвастаться своей совершенной фигурой.

Хадид вновь продемонстрировала свои формы в провокационной одежде во время светского выхода в Западном Голливуде, пишет Daily Mail.

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21-летняя супермодель выбрала черно-белый брючный костюм и блестящий прозрачный топ, под который она не надела белья.

Белла Хадид в прозрачном топе засветила грудь

Добавим, сейчас родная сестра Беллы Джиджи Хадид переживает не самый лучший период – она разошлась с любимым после 2-х лет отношений.