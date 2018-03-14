Белла Хадид засветила грудь в прозрачном топе: фото
Супермодель Белла Хадид никогда не стеснялась хвастаться своей совершенной фигурой.
Хадид вновь продемонстрировала свои формы в провокационной одежде во время светского выхода в Западном Голливуде, пишет Daily Mail.
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21-летняя супермодель выбрала черно-белый брючный костюм и блестящий прозрачный топ, под который она не надела белья.
Белла Хадид в прозрачном топе засветила грудь
Добавим, сейчас родная сестра Беллы Джиджи Хадид переживает не самый лучший период – она разошлась с любимым после 2-х лет отношений.
Источник: 24 Канал
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