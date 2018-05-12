Белла Хадид засветила элегантное платье на Каннском кинофестивале: роскошные фото

Одна из самых известных моделей современности Белла Хадид продемонстрировала элегантный образ на красной дорожке Каннского фестиваля. Соответствующие снимки появились на ее Instagram-странице.

Знаменитая модель Белла Хадид может похвастаться идеальной фигурой, которую неоднократно показывала в пляжном наряде. Однако манекенщица охотно демонстрирует на светских мероприятиях и элегантные образы. Так, на Каннском кинофестивале Белла Хадид поразила всех грациозным появлением.

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Для запада 21-летняя модель выбрала роскошное атласное платье от знаменитого бренда Dior. Платье сшили специально для Беллы Хадид, которая покрасовалась в нем на Каннском фестивале.

Допис, поширений Dior Official (@dior) 11 Тра 2018 р. о 6:30 PDT

Одежду Белла Хадид дополнила драгоценными украшениями и идеальной укладкой. Естественный макияж лишь подчеркнул красоту звезды.

Известно, что в роскошном наряде Белла Хадид пришла на премьеру фильма режиссера Цзя Чжанкэ "Пепельный – чистейший белый". Кинолента рассказывает о событиях 2001 года в китайском городке Датун. Главная героиня – молодая танцовщица – влюбляется в гангстера. Во время противостояния двух преступных банд девушка стреляет в оппонента, чтобы защитить любимого. За это ее осудили, а после завершения срока заключения, танцовщица решает восстановить свои отношения.

Белла Хадид не комментировала киноленту. Однако ее милая улыбка на красной дорожке фестиваля может свидетельствовать об этом.

Допис, поширений (@bellahadid) 11 Тра 2018 р. о 3:33 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 11 Тра 2018 р. о 3:36 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 11 Тра 2018 р. о 3:49 PDT