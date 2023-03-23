Не ядерная угроза, – Белый дом ответил на истерики России по поводу боеприпасов с обедненным ураном
В США заявили, что снаряды с обедненным ураном являются обычным типом боеприпасов. В то же время заявления России о них как шаге к эскалации – безосновательны.
Об этом сообщил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает 24 канал.
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Боеприпасы с обедненным ураном исследовали по поводу их влияния на здоровье людей. Это не радиоактивная угроза. Они и в помине не представляют ядерной угрозы. Это обычный тип боеприпасов, используемый из-за его бронебойных свойств,
– подчеркнул он.
В то же время Кирби добавил, что Соединенные Штаты не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Представитель Белого дома также дал правильный ответ россиянам, которые уже второй день скулят об опасности боеприпасов и якобы эскалации со стороны Запада и Украины.
"Если Россия глубоко обеспокоена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант – переместить их через границу и вывезти из Украины", – объяснил Кирби.
Что известно о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном и истерике России
- Великобритания 21 марта заявила, что передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
- На эту новость мгновенно отреагировали и Кремль и его пропагандисты. Да, Владимир Путин назвал это серьезной "эскалацией". И начал говорить о "войне до последнего украинца". Тем временем Американский Институт изучения войны назвал заявление главы Кремля очередным примером информационной операции.
- Интересно, что к истерии Путина присоединился и его союзник-вассал Александр Лукашенко. Он начал рассказывать, что после такого шага Великобритании Россия может передать Белоруссии боеприпасы с настоящим ураном.
- В минобороны Британии заметили, что Россия намеренно сеет дезинформацию. В ведомстве подтвердили, что отправят снаряды с обедненным ураном в Украине и добавили, что британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".