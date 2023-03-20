Белый дом предостерег Си Цзиньпина от одобрения предложенного Путиным "мирного плана"

В Белом доме надеются, что китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным выступит за остановку войны в Украине, которая предусматривает полный вывод российских войск.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что мирный план Китая включает принцип уважения к суверенитету всех стран.

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Он призвал лидера Китая выступить именно за этот существенный ключевой момент, который должен включать в себя вывод российских войск с украинской территории в соответствии с уставом ООН.

"Мирный план президента Украины Владимира Зеленского также опирается на те же принципы ООН", – подчеркнул Кирби во время пресс-брифинга в Белом доме.

Он подчеркнул, что война может закончиться немедленно, если Путин выведет войска из Украины.

В то же время Кирби выразил обеспокоенность тем, что Китай будет повторять призывы к прекращению огня, который оставит российские войска на суверенной территории Украины.

"Любое прекращение огня, которое не касается вывода российских войск из Украины, фактически легализует незаконный захват Россией украинских территорий", – сказал он.

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