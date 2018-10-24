"Белый Барс" минимально обыграл "Ледяных Волков", "Днепр" впервые в сезоне победил "Кременчуг"

В Киеве матчем между "Ледяными Волками" и "Белым Барсом" стартовал двенадцатый тур чемпионата Украины по хоккею. Впоследствии В Кременчуге состоялся матч между "Кременчуг" и "Днепром". Команды занимали 1 и 2 места соответственно в турнирной таблице, а в обеих прошедших встречах победителями выходили "горожане".

Ледяные Волки – Белый Барс 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 Буняк (Тимченко, Таран), 14:10; 0:2 Лесников (Буняк), 14:21; 1:2 Фроленко, 47:14; 2:2 Дворник (Микульчик, Фроленко), 52:20; 2:3 Тимченко (Куцевич, Буняк - более.), 58:12.

С начала поединка команды показали, что нацелены завоевать три очка и вырвать победу у противника. Клубы не переставали засыпать оппонентов атаками и опасными бросками, однако отличная игра вратарей Никиты Глотова и Александра Качулы долгое время не позволяла открыть счет в принципиальном матче.

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Нули на табло продержались вплоть до экватора встречи, когда "Барсу" удалось дважды за 10 секунд прошить голкипера киевлян и завладеть комфортной игровым и моральным превосходством – свою первую шайбу за новый клуб забросил Александр Буняк, а также отличился Никита Лесников.

Третий период стал самым зрелищным отрезком встречи – "Ледяным Волкам" удалось отыграть две пропущенные шайбы благодаря точным броскам Кирилла Фроленко и Николая Дворника. Однако "Барсам" такой расклад поединка пришелся не по душе и команда Константина Буценко в формате 5х3 смогли воспользоваться ошибками противника и забросить третью шайбу в ворота Никиты Глотова – решающую шайбу на свой счет записал капитан белоцерковцев Евгений Тимченко.

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Кременчуг – Днепр 1:2 (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 0:1)

Шайбы: 1:0 Гриценко (Савченко, Бельский), 17:23. 1:1 Янишевский (Коляда, Декало – более.), 56:25. 1:2 Мацейко – решающий бросок.

Традиционно, матчи "Кременчуга" и "Днепра" не слишком результативными, но боевыми и зрелищными. Счет в поединке на 18-й минуте открыл капитан "Кременчуга" Тимур Гриценко, на скорости проскочил мимо защитников "Днепра".

Второй период прошел в равной борьбе под знаком голкиперов – и Георгий Бояршинов, и Олег Петров "тянули" буквально все броски своих визави. Особенно отличился вратарь "горожан", дважды заработал малые штрафы в течение 11 минут.

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Однако повлияло на ход матча иное удаление игрока "Кременчуга" – Богдан Полищук заработал 2 минуты за подножку, и Алексей Янишевский успешно реализовал это большинство за 3 минуты до конца третьего периода.

Счет оставался равным и в овертайме, несмотря на два удаления игроков "Днепра" и преимущество в двух полевых игроков для "Кременчуга" – в таком формате команды провели полторы минуты.

Серии из 5 послематчевых бросков для выявления победителя оказалось недостаточно хоккеистам. Решающий бросок по воротам Георгия Бояршинова стал шестым – его нанес Роман Мацейко, ранее также реализовал другую свою попытку.

Таким образом, "Днепр" догнал "Кременчуг" в турнирной таблице, однако за счет большего количества очков в личных встречах "горожане" остаются на первом месте.

Напомним, что двенадцатый тур УХЛ завершится 25 октября в Дружковке, где в 18:30 встретятся "Донбасс" и МХК "Динамо".