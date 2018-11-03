"Белый Барс" одержал волевую победу над "Динамо"

В Белой Церкви матчем между "Белым Барсом" и МХК "Динамо" стартовал пятнадцатый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

С начала встречи "динамовцы" начали прессинговать противника и уже через четыре минуты это дало свои плоды – харьковчане дважды прошили Кирилла Кучера, завладев, казалось бы, достаточно комфортным преимуществом. Но "Белому Барсу" такие расклады оказались не по душе, и буквально за 3 минуты хозяева встречи не просто сделали камбэк, но еще и вышли вперед, чем в и обеспечили себе победу.

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Провальную концовку первого периода "динамовцы" смогли выровнять во второй двадцатиминутке, однако реализовать массу опасных моментов у ворот Кирилла Кучера харьковчанам так и не удалось.

Третья двадцатиминутка полностью повторила сценарий второй – период так же закончился без заброшенных шайб и сохранил счет 3:2 в пользу белоцерковчан. А "динамовцы", в свою очередь, хоть и создали массу опасных моментов у ворот противника, но результатов это никаких не дало.

Таким образом "Белый Барс" прервал череду поражений, но поменять положение команд в турнирной таблице так и не смог. Харьковский клуб так и остался на четвертой строчке в таблице с 12 очками, а белоцерковцы закрепились на пятой строчке с 11 баллами.

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Напомним, что свои следующие матчи МХК "Динамо" и "Белый Барс" сыграют уже 10 и 13 ноября соответственно. 10 ноября в 14:00 харьковчане отправятся в гости к действующему чемпиону Украины, а 13 ноября в 16:45 "Барсы" в Киеве встретятся с "Ледяными Волками".

Белый Барс – Динамо 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гончаров (Максименко – больш.) 3:51; 0:2 Ромащенко (Олейник, Дегтярев), 8:31; 1:2 Арабов (Таран, Тимченко – больш.), 9:11; 2:2 Бородай, 9:27; 3:2 Арабов (Тименко, Печерских), 10:40.