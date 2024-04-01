США проиграли во Вьетнаме, – Ходжес намекнул, что преимущество России в снарядах не ключевое
Источник:"Голос Америки"
На фронте Россия все еще сохраняет количественное преимущество в военных, боеприпасах и оборудовании. В то же время экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что это не является ключевым фактором в войне.
По информации разведки Британии, Кремль, вероятно, вербует 30 000 новых военных в месяц. Также оккупанты используют в разы больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Однако, по словам Ходжеса, способность России использовать количественное преимущество является ограниченной.
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Российская армия сталкивается с проблемами
По словам бывшего командующего Сухопутных войск США в Европе, обозреватели много говорят о недостатке боеприпасов в Украине, потери среди военных, потерю Авдеевки. В то же время мы не так часто слышим о "настоящих проблемах" в российской армии.
Авдеевка пала 5 недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что не имеют возможности,
– подчеркнул он.
Россияне не могут воспользоваться значительным преимуществом в артиллерийских снарядах, ведь потеряли много опытных офицеров и сержантов. Также украинцы значительно более мотивированы, чем россияне, ведь защищают свою Родину.
Война – это не только о математике и кто имеет больше людей – мы проиграли во Вьетнаме и в Афганистане,
– объяснил Ходжес, проведя аналогию с войнами, в которых участвовали США.
Ситуация на фронте: последние новости
- На Востоке оккупанты не прекращают своих штурмов. После захвата Авдеевки они сосредоточились на линии населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. Россияне пытаются ворваться в Семеновку и ищут слабое место в обороне ВСУ.
- На Южном направлении также не утихают обстрелы. Враг прибегает к комбинированным воздушным атакам и хочет истощить системы ПВО. Оккупанты терроризируют Херсонщину, чуть ли не ежедневно они запускают туда ракеты.
- Россия распространяет информацию о якобы повторном наступлении на Харьков. На это отреагировал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что на этом направлении создают фортификационные сооружения, систему заграждений. Он вспомнил, что именно на Харьковщине враг уже потерпел обвал фронта, поэтому вторая попытка станет для него фатальной.