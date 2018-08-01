Бен Аффлек может покинуть роль "Бэтмена", – СМИ

Фанатов киновселенной DC шокировала последняя информация о том, что известную роль Брюса Уэйна, который в свободное время спасает мир в образе Бэтмена теперь могут забрать у голливудского актера Бена Аффлека. Пока это не официальная версия, но звезде кино уже ищут замену.

Журналист Марк Хьюз из Forbes в воскресенье 29 июля в своем Твиттере заявил, что Бен Аффлек будет не задействован в сольном фильме о Бэтмене и ему уже ищут замену. Впоследствии журналист опубликовал статью, в которой назвал 10 лучших, по его мнению, актеров, которые достойны заменить Бена Аффлека в фильме о "Бэтмене".

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He's not Batman in this movie. As of now, there are no plans to involve Affleck, and the situation behind the scenes is that he's been arranging his exit from the DCEU for months. I know fans hate to hear this, but it's time to prepare yourselves for Batman without Affleck. — Mark Hughes (@markhughesfilms) 30 липня 2018 р.

В список вошли такие звезды: Джо Демпси (Джендри в "Игре престолов"), Аарон Тейлор-Джонсон (Ртуть в "Мстителях: Эра Альтрона") и Тоби Кеббелл (Дуротан в "Варкрафт") и другие. В свое время роли "Бэтмена" сыграли такие актеры как Кристиан Бэйл, Вэл Килмер, Майкл Китон, Джордж Клуни, Адам Уэст и многие другие.

Стоит добавить, что слухи об уходе 45-летнего Бена Аффлека стали появляться еще в 2017 году и тогда актер этого не опровергал. Издание THR тогда сообщало, что он все-таки оставит роль Бэтмена и будет снимать самостоятельные фильмы DC. Но инсейдры изданий добавляли, что актер все равно хочет сохранить за собой роль Темного рыцаря.