Бен Аффлек может покинуть роль "Бэтмена", – СМИ
Фанатов киновселенной DC шокировала последняя информация о том, что известную роль Брюса Уэйна, который в свободное время спасает мир в образе Бэтмена теперь могут забрать у голливудского актера Бена Аффлека. Пока это не официальная версия, но звезде кино уже ищут замену.
Журналист Марк Хьюз из Forbes в воскресенье 29 июля в своем Твиттере заявил, что Бен Аффлек будет не задействован в сольном фильме о Бэтмене и ему уже ищут замену. Впоследствии журналист опубликовал статью, в которой назвал 10 лучших, по его мнению, актеров, которые достойны заменить Бена Аффлека в фильме о "Бэтмене".
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В список вошли такие звезды: Джо Демпси (Джендри в "Игре престолов"), Аарон Тейлор-Джонсон (Ртуть в "Мстителях: Эра Альтрона") и Тоби Кеббелл (Дуротан в "Варкрафт") и другие. В свое время роли "Бэтмена" сыграли такие актеры как Кристиан Бэйл, Вэл Килмер, Майкл Китон, Джордж Клуни, Адам Уэст и многие другие.
Стоит добавить, что слухи об уходе 45-летнего Бена Аффлека стали появляться еще в 2017 году и тогда актер этого не опровергал. Издание THR тогда сообщало, что он все-таки оставит роль Бэтмена и будет снимать самостоятельные фильмы DC. Но инсейдры изданий добавляли, что актер все равно хочет сохранить за собой роль Темного рыцаря.