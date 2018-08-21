Бен Аффлек официально расстался с Линдси Шукус: подробности

Голливудский киноактер Бен Аффлек, который до сих пор официально не развелся с актрисой Деннифер Гарнер, разорвал отношения 38-летним продюсером Линдси Шукус.

Об этом сообщает издание E!News.

Читайте также: Хайден Панеттьери закрутила роман с актером после расставания с Кличко: фото

Бен Аффлек был в отношениях с Линдси Шукус в течение года. Западные СМИ писали, что из-за продюсера Бен развелся с женой Дженнифер Гарнер.

Они действительно старались сохранять отношения на расстоянии. Сначала им казалось, что у них это прекрасно получается. Но жить постоянно в разлуке – не их вариант. Они остались друзьями,

– говорится в источнике.



Бен Аффлек и Линдси Шукус

Отметим, что накануне Бена Аффлека заметили в одном автомобиле с моделью Playboy Шоной Секстон.



Шона Секстон и Бен Аффлек

Напомним, Бен Аффлек и экс-супруга Дженнифер Гарнер впервые о своем намерении расстаться объявили в июле 2015 года. Пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют трое детей: двух дочерей 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера.