15:06
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бен Аффлек вернулся домой из реабилитационного центра по лечению алкоголизма: фото

93 Читати новину українською
Бен Аффлек
Бен Аффлек / GettyImages

46-летний голливудский киноактер Бен Аффлек, который на днях попал в реабилитационный центр через алкогольную зависимость, вернулся домой в Лос-Анджелес.

В среду, 5 сентября, папарацци сфотографировали Бена Аффлека, который прогуливался возле своего дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Передозировка наркотиками Деми Ловато: певицу выписали из больницы

Накануне актер вернулся из реабилитационного центра, куда его увезла бывшая жена Дженнифер Гарнер.

На фото уставший Аффлек одет в шорты, футболку и спортивную кофту прогуливается недалеко от дома.

Бен Аффлек
​Бен Аффлек

Инсайдеры сообщают, что мужчина до сих пор лечится от алкогольной зависимости. Теперь к нему домой регулярно приезжают терапевты и специалисты.

Бен Аффлек
​Бен Аффлек

Интересно, что возле дома Аффлека заметили синий автомобиль Acura с номерами округа Вирджинии, который, как известно, принадлежит звезде Playboy Шони Секстон.

Бен Аффлек
Бен Аффлек

Напомним, Бен Аффлек и экс-супруга Дженнифер Гарнер впервые о своем намерении развестись объявили в июле 2015 года. Пара находилась в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера.

Накануне, стало известно, что актер разорвал отношения с 38-летним продюсером Линдси Шукус.

После чего Бена Аффлека заметили в одном автомобиле с моделью Playboy Шоною Секстон.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
сегодня, 14:25 Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
Ірина Лаб'як
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук