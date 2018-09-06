Бен Аффлек вернулся домой из реабилитационного центра по лечению алкоголизма: фото

46-летний голливудский киноактер Бен Аффлек, который на днях попал в реабилитационный центр через алкогольную зависимость, вернулся домой в Лос-Анджелес.

В среду, 5 сентября, папарацци сфотографировали Бена Аффлека, который прогуливался возле своего дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Накануне актер вернулся из реабилитационного центра, куда его увезла бывшая жена Дженнифер Гарнер.

На фото уставший Аффлек одет в шорты, футболку и спортивную кофту прогуливается недалеко от дома.



​Бен Аффлек

Инсайдеры сообщают, что мужчина до сих пор лечится от алкогольной зависимости. Теперь к нему домой регулярно приезжают терапевты и специалисты.



​Бен Аффлек

Интересно, что возле дома Аффлека заметили синий автомобиль Acura с номерами округа Вирджинии, который, как известно, принадлежит звезде Playboy Шони Секстон.



Бен Аффлек

Напомним, Бен Аффлек и экс-супруга Дженнифер Гарнер впервые о своем намерении развестись объявили в июле 2015 года. Пара находилась в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера.

Накануне, стало известно, что актер разорвал отношения с 38-летним продюсером Линдси Шукус.

После чего Бена Аффлека заметили в одном автомобиле с моделью Playboy Шоною Секстон.