Бенисио дель Торо аплодировал стоя, – герой фильма "Донбасс" рассказал о публике в Каннах

На второй день Каннского кинофестиваля-2018 состоялась премьера четвертого полнометражного фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс". В эксклюзивном интервью для сайта "24" герой фильма – украинский актер, режиссер и сценарист Георгий Делиев рассказал, как встретили фильм в Каннах.

По словам киноактера, сначала он не мог понять реакцию людей на фильм непосредственно во время показа. Однако после завершения ленты люди долго аплодировали и не сдерживали эмоций.

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Поскольку я был в зале, то реально видел, как люди реагировали на картину. Конечно, во время показа невозможно понять, что люди чувствуют. Но фильм закончился, пошли титры, и люди очень долго, стоя, аплодировали. И я обернулся посмотреть на реакцию людей, а рядом – Бенисио дель Торо. Он тоже аплодировал стоя,

– поделился Георгий Делиев.



Георгий Делиев

Актер фильма "Донбасс" также добавил, что иностранцы не всегда могут вполне понимать все нюансы и языковые тонкости в кинокартине, но сам фильм в итоге вышел действительно парадоксальным, шокирующим и порой даже смешным.



Актерский состав фильма "Донбасс" Сергея Лозницы (Георгий Делиев крайний слева)

"У каждого героя своя интонация, свой акцент, свой ритм. Все разные, не похожи друг на друга: очень колоритные, яркие персонажи. Но все сделано так достоверно, что не видно, где профессиональные, а где непрофессиональные актеры. Это уровень документального кино", – подытожил Делиев.

Напомним, что Каннский кинофестиваль-2018 проходит с 8 по 19 мая на Лазурном побережьи во Франции. В конкурсной программе фестиваля также представлены несколько украинских кинолент. Объявление лауреатов Каннского фестиваля состоится во время официальной церемонии закрытия события. Стоит добавить, что кинокартина "Донбасс" Сергея Лозницы вошла в конкурсную программу "Особый взгляд", в которой председателем жюри является знаменитый актер и режиссер Бенисио дель Торо.