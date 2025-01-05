В России заявили о контратаке ВСУ в селе Бердин в Курской области: где оно расположено
5 января Силы обороны активизировались на Курском области. Украинские военные пошли в атаку сразу на нескольких направлениях.
По данным СМИ, а также российских военкоров, ВСУ предприняли попытки атаковать поселки Бердень и Большое Солдатское, которые расположены вблизи города Суджа, передает 24 Канал.
Смотрите также Курское направление стало самым горячим на фронте, – Генштаб
Где расположена Бердин, которую атаковали ВСУ
Днем российские Z-военкоры сообщали о высадке украинского десанта в хуторе Бердинь. Другие рассказывали о захвате населенного пункта Силами обороны.
В минобороны России заявили, что Украина осуществила контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Оборонное ведомство страны-агрессора утверждает о разгроме украинской группировки.
Бердин – хутор в Большесолдатском районе Курской области, расположен к северу от Суджи, в 15 километрах от границы с Украиной.
Где расположен хутор Бердин: смотрите на карте
К слову, западные СМИ указали, что неожиданное наступление ВСУ в Курской области указывает на две вещи: слабость Кремля, а также попытки Киева занять более выгодные позиции перед началом возможных переговоров при каденции Дональда Трампа.