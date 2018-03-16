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Беременная Хлои Кардашян обнажила грудь для кампейна джинсов Good Mama: фото

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Хлои Кардашян
Хлои Кардашян / people.com

Светская львица Хлои Кардашян, которая находится на восьмом месяце беременности и ожидает появления девочки, презентовала новую линейку джинсов для беременных мамочек Good Mama от собственного бренда Good American.

Об этом пишут на People.

Звезда решила самостоятельно представить новую линейку денима для мамочек, которые находятся в положении. В стильном фотосете она примеряла новые удобные джинсы с растягивающими ризинками в области живота, – специально для женщин, у которых увеличивается живот во время беременности.

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Хлои Кардашян в кампейне Good Mama

Джинсы представлены в различных цветах и фасонах, но главная идея Хлои Кардашян, чтобы они были особенно удобными и стильными.

Я работала над этой линейкой шесть месяцев, еще до того, как я забеременела. Мы работали над линией денима для девушек под названием Good Mama... Я в большом восторге, потому что я действительно не знаю, как носить джинсы во время беременности. Я думаю, теперь вы выглядите очень симпатично и шикарно,
– прокомментировала Хлои свою коллекцию.

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На одних фото Хлои даже позирует лишь в одних джинсах, прикрыв обнаженную грудь. Но при этом она выглядит очень нежно и женственно.

Вещи из новой коллекции уже можно приобрести на сайте Good American.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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