Беременная Кейт Аптон снялась в чувственной фотосессии в белье
Американская супермодель Кейт Аптон стала лицом бренда белья Yamamay и снялась в рекламной кампании в соблазнительных образах.
Бренд Yamamay опубликовал рекламные фотографии, на которых Кейт Аптон демонстрирует соблазнительный наряд: от нижнего белья до пеньюаров.
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В новую коллекцию вошли классические комплекты телесных и черных оттенков, кружевные боди и комбинации, а также шелковые пижамы с цветочным принтом.
Заметим, что ранее мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты, который возглавила Кейт Аптон.
Кейт Аптон / Все фото – Yamamay
Напомним, что накануне Кейп Аптон сообщила радостную новость – она беременна первенцем. В субботу, 21 июля, Кейт продемонстрировала округлившийся живот на вечеринке The Maxim Hot 100.