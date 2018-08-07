Беременная Кейт Аптон снялась в чувственной фотосессии в белье

Американская супермодель Кейт Аптон стала лицом бренда белья Yamamay и снялась в рекламной кампании в соблазнительных образах.

Бренд Yamamay опубликовал рекламные фотографии, на которых Кейт Аптон демонстрирует соблазнительный наряд: от нижнего белья до пеньюаров.

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В новую коллекцию вошли классические комплекты телесных и черных оттенков, кружевные боди и комбинации, а также шелковые пижамы с цветочным принтом.

Заметим, что ранее мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты, который возглавила Кейт Аптон.



Кейт Аптон / Все фото – Yamamay

Напомним, что накануне Кейп Аптон сообщила радостную новость – она беременна первенцем. В субботу, 21 июля, Кейт продемонстрировала округлившийся живот на вечеринке The Maxim Hot 100.