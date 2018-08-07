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Беременная Кейт Аптон снялась в чувственной фотосессии в белье

18 Читати новину українською
Кейт Аптон
Кейт Аптон / Yamamay

Американская супермодель Кейт Аптон стала лицом бренда белья Yamamay и снялась в рекламной кампании в соблазнительных образах.

Бренд Yamamay опубликовал рекламные фотографии, на которых Кейт Аптон демонстрирует соблазнительный наряд: от нижнего белья до пеньюаров.

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В новую коллекцию вошли классические комплекты телесных и черных оттенков, кружевные боди и комбинации, а также шелковые пижамы с цветочным принтом.

Заметим, что ранее мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты, который возглавила Кейт Аптон.

Кейт Аптон

Кейт Аптон

Кейт Аптон

Кейт Аптон

Кейт Аптон
Кейт Аптон / Все фото – Yamamay

Напомним, что накануне Кейп Аптон сообщила радостную новость – она беременна первенцем. В субботу, 21 июля, Кейт продемонстрировала округлившийся живот на вечеринке The Maxim Hot 100.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Эротика Мода
Источник: 24 Канал
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