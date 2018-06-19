Беременная Кейт Хадсон засветилась на пляже в Греции

39-летняя голливудская актриса Кейт Хадсон, которая беременна третьим ребенком, в настоящее время отдыхает со своим возлюбленным и родителями в Греции. Папарацци смогли зафиксировать кинозвезду с округлым животом.

Звездная мамочка не сидит на месте, а путешествует и даже занимается активным образом жизни. В своем Instagram актриса опубликовала фото со своим возлюбленным Дэнни Фудзикавой и родителями Голди Хоун и Куртом Расселом, где все они занимаются акваарэобикой.

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Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson) 17 Чер 2018 р. о 7:28 PDT

Также папарацци из издания The Daily Mail показали беременную кинозвезду, которая ожидает появление третьего малыша в августе этого года. На побережье греческого острова Миконос женщина выбрала несколько купальников – яркий желтый, белый и черный, а также шляпу и парео. Хадсон загорала под солнцем, плавала в лодке и просто приятно проводила время с родными.



Кейт Хадсон в Греции



Кейт Хадсон в Греции



Кейт Хадсон у Греції



Кейт Хадсон в Греции

Напомним, что Кейт Хадсон в апреле сообщила поклонникам об ожидании дочери. Кроме того, у Кейт уже есть двое детей от предыдущих отношений: 4-летний сын от музыканта криса Робинсона и 6-летний сын от солиста Muse Мэттью Беллами.