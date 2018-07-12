Беременная Пиппа Миддлтон повторила образ своей сестры в Лондоне

Родная сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон, посетила вместе с младшим братом Джеймсом Уимблдонский турнир в Лондоне. Ее образ оказался очень похожим к наряду Кэтрин, которая появилась на публике в начале мая.

34-летняя Пиппа Миддлтон сейчас находится на 6 месяце беременности от своего мужа Джеймса Мэттьюза. Несмотря на достаточно большой срок ожидания первенца женщина не ленится посещать различные светские мероприятия.

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Допис, поширений "Mega Vocês Shippam" (@megavocesshippam) 11 Лип 2018 р. о 2:19 PDT

Следовательно, женщина в компании своего младшего брата появилась на Уимблдонском турнире в Лондоне, который около двух недель проходит ежегодно в конце июня и в начале июля на кортах. Для выхода Миддлтон выбрала трендовое платье-рубашку, которое пользуется большой популярность в этом сезоне.

Допис, поширений RoyaltyinArabic (@royaltyinarabic) 12 Лип 2018 р. о 2:49 PDT

Платье в сине-белую полоску нежно подчеркивалось пояском, завязанным на бант, а удобные "соломенные" босоножки, черная сумочка и очки прекрасно дополняли образ. Такой простой и стильный "лук" сможет повторить каждая модница.

Допис, поширений Yahoo Style UK (@yahoostyleuk) 12 Лип 2018 р. о 2:40 PDT

Похожий наряд продемонстрировала сестра Пиппы – Кейт Миддлтон, которая через несколько недель после родов поддерживала своего мужа на конном поло. Тогда она надела бюджетное летнее платье от Zara и соломенные босоножки.