Беременная Светлана Тарабарова очаровала совместным фото с мамой

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет появления первенца, очаровывает милыми снимками на своей Instagram-странице. Звезда показала фото, сделанные с ее мамой.

Светлана Тарабарова вот-вот впервые станет мамой. От беременности звезда получает удовольствие, что видно на волшебных фотографиях из ее блога. Певица активно показывает свои будни, демонстрируя округлившийся живот.

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Допис, поширений користувачем @tarabarova 18 Сер 2018 р. о 1:46 PDT

Недавние фото Светланы Тарабаровой поразили сеть. Звезда позировала перед камерой в летнем платье с темно-синим орнаментом. Светлана Тарабарова заплела волосы в будничную прическу и отказалась от макияжа. В таком обыденном образе она была очень похожа на свою маму, которая на снимке стояла рядом с дочерью.

"Мама – бесценный воспитатель молодых людей нашего мира по зову сердца и уже 45 лет подряд отдает всю себя, воспитала не одно поколение! Она всегда краснеет и удивляется чуду, как ребенок! Люблю невероятно... Мечтаю быть похожей не нее со своими детьми!" – прокомментировала фото артистка.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 19 Сер 2018 р. о 3:31 PDT

Напомним, что впервые об ожидании ребенка Светлана Тарабарова сообщила в мае. Тогда певица находилась на 6 месяце беременности. Отцом ее ребенка стал музыкальный продюсер Алексей Боднар, с которым женщина состоит в браке с 2016 года.