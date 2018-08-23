Беременная Светлана Тарабарова покорила сеть нежными снимками

Украинская певица Светлана Тарабарова наслаждается последними неделями беременности. Звезда снялась в чувственной фотосессии, показав округлившийся живот.

Рыжеволосая Светлана Тарабарова вскоре станет мамой. Артистка с нетерпением ждет появление первенца, признаваясь, что мечтает уже побегать со своим ребенком.

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Поймала. Уже совсем скоро будем бегать вместе,

– написала Светлана Тарабарова, позируя возле футбольных ворот.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 20 Сер 2018 р. о 9:33 PDT

Стоит отметить, что от беременности артистка получает удовольствие. Это видно в десятках фотографий, которые появляются в блоге Светланы Тарабаровой. Перед родами звезда решила показать результаты чувственной съемки, сделанной на природе.

"Хочу запомнить себя такой – спокойной и счастливой", – трогательно написала Светлана Тарабарова.

Певица позировала перед камерой в нежных платьях, которые подчеркнули ее округлый живот. Звезда сменила несколько образов, чем очаровала пользователей сети.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 22 Сер 2018 р. о 12:18 PDT

Напомним, что о беременности Светлана Тарабарова сообщила в мае 2018 года, когда находилась уже на 6 месяце. Отцом ее ребенка является музыкальный продюсер Алексей Боднар, с которым артистка состоит в браке с 2016 года.