Беременная Светлана Тарабарова покорила сеть нежными снимками
Украинская певица Светлана Тарабарова наслаждается последними неделями беременности. Звезда снялась в чувственной фотосессии, показав округлившийся живот.
Рыжеволосая Светлана Тарабарова вскоре станет мамой. Артистка с нетерпением ждет появление первенца, признаваясь, что мечтает уже побегать со своим ребенком.
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Поймала. Уже совсем скоро будем бегать вместе,
– написала Светлана Тарабарова, позируя возле футбольных ворот.
Стоит отметить, что от беременности артистка получает удовольствие. Это видно в десятках фотографий, которые появляются в блоге Светланы Тарабаровой. Перед родами звезда решила показать результаты чувственной съемки, сделанной на природе.
"Хочу запомнить себя такой – спокойной и счастливой", – трогательно написала Светлана Тарабарова.
Певица позировала перед камерой в нежных платьях, которые подчеркнули ее округлый живот. Звезда сменила несколько образов, чем очаровала пользователей сети.
Напомним, что о беременности Светлана Тарабарова сообщила в мае 2018 года, когда находилась уже на 6 месяце. Отцом ее ребенка является музыкальный продюсер Алексей Боднар, с которым артистка состоит в браке с 2016 года.