Без Кевина Спейси: Netflix представила тизер финального сезона "Карточного домика"

Компания Netflix во время рекламной паузы на вручении Оскара представила первый тизер финального сезона "Карточного домика". Из-за недавнего скандала с сексуальными домогательствами, поклонники популярного сериала не увидят среди актеров Кевина Спейси, который играл роль президента США Фрэнка Андервуда.

Финальный шестой сезон сериала "Карточный домик" будет состоять из восьми серий. В сериале снялись такие актеры как Робин Райт, Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон и другие.

Читайте также: Он хуже, чем наш отец, – брат Кевина Спейси рассказал новые подробности из семейной жизни



Кадр из последнего сезона сериала "Карточный домик"

Напомним, вокруг известного голливудского актера Кевина Спейси разгорелся громкий секс-скандал. В конце октября он публично объявил, что является геем. После этого коллеги по сериалу "Карточный дом" обвинили актера в домогательствах, а создатели сериала, благодаря которому Спейси знают по роли Фрэнка Андервуда, приостановили съемки на неопределенный период и объявили, что новый сезон "Карточного дома" станет последним, а с Кевином Спейси компания Netflix прекратила любое сотрудничество.

В начале февраля, после трехмесячного перерыва, компания Netflix возобновила съемки сериала "Карточный дом"

Смотрите тизер к финальному сезону сериала "Карточный домик"