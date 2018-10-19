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      Без Меган Маркл: принц Гарри прижал альпинистку на мосту в Сиднее

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      Принц Гарри
      Принц Гарри / GettyImages

      Супруги принц Гарри и Меган Маркл сейчас находится с официальным визитом в Австралии. Герцоги Сассекские посетят около 80 мероприятий в течение 16-ти дней. На четвертый день принц Гарри поднялся на самый большой мост в Сиднее – Харбор-Бридж.

      Компанию Гарри составил премьер-министр Австралии Скотт Морринсон. Известно, что беременная супруга принца Меган Маркл после напряженного дня на пляже Бонди-бич не присутствовала на мероприятии. Однако изначально планировалось, что она также поднимется на мост, но, как пишет источник, месяц назад ее имя было таинственно удалено из списков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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      Герцог Сассексий поднялся на 134-метровый высокий мост. Также к принцу Гарри и Морринсону присоединились четыре участника из австралийской команды "Игры непокоренных" (международные игры в паралимпийском стиле, созданы принцем), в частности Лука Хилл, Рут Хант, Хейди и Майкл Джостен Лиддиард.

      Конечно, папарацци активно следили за каждым шагом мужа Меган Маркл. Так, в объективы попало интересное фото, на котором Гарри обнимает альпинистку.


      Принц Гарри в Сиднее / Getty


      Принц Гарри в Сиднее / Getty


      Принц Гарри в Сиднее / Getty


      Принц Гарри в Сиднее / Getty

       

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Австралия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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