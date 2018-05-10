Без одежды, но с блеском: сеть поражает новый тренд лета (18+)

Дизайнеры все чаще создают одежду необычного кроя или экспериментируют с цветами, что иногда удивляет людей. Однако новый тренд лета бьет рекорды и шокирует откровенностью.

Блеск вместо одежды – такая волна покоряет современные фестивали. Модницы отказываются от одежды и украшают свои тела разноцветным блеском. Такая экстравагантная идея не всем по душе, однако уже много красавиц прибегли к этому эксперименту.

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Сейчас уже создана целая коллекция бренда Go Get Glitte, которая имеет большую популярность в сети. Производитель предлагает покупателям украшать свое тело блестящей краской и камнями. На странице в Instagram бренд приводит примеры, как можно наносить боди-арт и ярко выглядеть на фестивалях.

Мы все выступаем за то, чтобы быть творческими, свободными и любить свое тело. Это сообщение, которое мы хотели донести людям, когда создавали эту коллекцию красок,

– рассказала соучредитель бренда Софи Леви.

Визажисты умело прикрыли обнаженное тело рисунками, однако эпатажность и пикантность образов молодых девушек иногда не только впечатляет, но и шокирует.

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 10 Тра 2018 р. о 7:53 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 10 Тра 2018 р. о 5:59 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 2:03 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 5:29 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 8 Тра 2018 р. о 12:52 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 6 Тра 2018 р. о 2:31 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 6 Тра 2018 р. о 7:08 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 5 Тра 2018 р. о 2:06 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 1 Тра 2018 р. о 9:10 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 1 Тра 2018 р. о 11:02 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 27 Кві 2018 р. о 4:26 PDT