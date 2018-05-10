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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Без одежды, но с блеском: сеть поражает новый тренд лета (18+)

989 Читати новину українською
Новый тренд Go Get Glitte
Новый тренд Go Get Glitte / Фото из соцсетей

Дизайнеры все чаще создают одежду необычного кроя или экспериментируют с цветами, что иногда удивляет людей. Однако новый тренд лета бьет рекорды и шокирует откровенностью.

Блеск вместо одежды – такая волна покоряет современные фестивали. Модницы отказываются от одежды и украшают свои тела разноцветным блеском. Такая экстравагантная идея не всем по душе, однако уже много красавиц прибегли к этому эксперименту.

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Сейчас уже создана целая коллекция бренда Go Get Glitte, которая имеет большую популярность в сети. Производитель предлагает покупателям украшать свое тело блестящей краской и камнями. На странице в Instagram бренд приводит примеры, как можно наносить боди-арт и ярко выглядеть на фестивалях.

Мы все выступаем за то, чтобы быть творческими, свободными и любить свое тело. Это сообщение, которое мы хотели донести людям, когда создавали эту коллекцию красок,
– рассказала соучредитель бренда Софи Леви.

Визажисты умело прикрыли обнаженное тело рисунками, однако эпатажность и пикантность образов молодых девушек иногда не только впечатляет, но и шокирует.

 

Теги: LifeStyle Исскусство
Источник: 24 Канал
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