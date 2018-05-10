Без одежды, но с блеском: сеть поражает новый тренд лета (18+)
Дизайнеры все чаще создают одежду необычного кроя или экспериментируют с цветами, что иногда удивляет людей. Однако новый тренд лета бьет рекорды и шокирует откровенностью.
Блеск вместо одежды – такая волна покоряет современные фестивали. Модницы отказываются от одежды и украшают свои тела разноцветным блеском. Такая экстравагантная идея не всем по душе, однако уже много красавиц прибегли к этому эксперименту.
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Сейчас уже создана целая коллекция бренда Go Get Glitte, которая имеет большую популярность в сети. Производитель предлагает покупателям украшать свое тело блестящей краской и камнями. На странице в Instagram бренд приводит примеры, как можно наносить боди-арт и ярко выглядеть на фестивалях.
Мы все выступаем за то, чтобы быть творческими, свободными и любить свое тело. Это сообщение, которое мы хотели донести людям, когда создавали эту коллекцию красок,
– рассказала соучредитель бренда Софи Леви.
Визажисты умело прикрыли обнаженное тело рисунками, однако эпатажность и пикантность образов молодых девушек иногда не только впечатляет, но и шокирует.