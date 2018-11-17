Бездомный пострадал в результате взрыва на Золотых воротах в Киеве фото
Вечером 16 ноября в Киеве на улице Золотоворотской, 7 прогремел взрыв, в результате чего пострадал 50-летний мужчина, который оказался бездомным.
Как сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на правоохранителей, пострадавший решил развести костер, чтобы погреться, однако через некоторое время раздался взрыв.
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Мужчина пытался развести костер, однако раздался взрыв
Вследствие взрыва бездомный получил травмы и был госпитализирован
В итоге тот получил травмы – его с раной ноги госпитализировали.
Медики диагностировали у бездомного травму ноги: больше подробностей пока нет
Что именно взорвалось и подробности происшествия установит следствие.
Все обстоятельства инцидента выясняет следствие
На месте работали патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.
Напомним, недавно в Киеве на улице Богатырской была обнаружена иномарка с телом мужчины в салоне. Судя по травмам и вещественным доказательствам, он умер в результате взрыва гранаты.