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      Бездомный пострадал в результате взрыва на Золотых воротах в Киеве фото

      64 Читати новину українською
      В Киеве в результате взрыва пострадал 50-летний бездомный
      В Киеве в результате взрыва пострадал 50-летний бездомный / "Информатор"

      Вечером 16 ноября в Киеве на улице Золотоворотской, 7 прогремел взрыв, в результате чего пострадал 50-летний мужчина, который оказался бездомным.

      Как сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на правоохранителей, пострадавший решил развести костер, чтобы погреться, однако через некоторое время раздался взрыв.

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      Взрыв, Киев, бездомный, криминал, пострадавшие
      Мужчина пытался развести костер, однако раздался взрыв

      Взрыв, Киев, бездомный, криминал, пострадавшие
      Вследствие взрыва бездомный получил травмы и был госпитализирован

      В итоге тот получил травмы – его с раной ноги госпитализировали.

      Взрыв, Киев, бездомный, криминал, пострадавшие
      Медики диагностировали у бездомного травму ноги: больше подробностей пока нет

      Что именно взорвалось и подробности происшествия установит следствие.

      Взрыв, Киев, бездомный, криминал, пострадавшие
      Все обстоятельства инцидента выясняет следствие

      На месте работали патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

      Напомним, недавно в Киеве на улице Богатырской была обнаружена иномарка с телом мужчины в салоне. Судя по травмам и вещественным доказательствам, он умер в результате взрыва гранаты.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Взрыв
      Источник: 24 Канал
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