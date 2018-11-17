Бездомный пострадал в результате взрыва на Золотых воротах в Киеве фото

Вечером 16 ноября в Киеве на улице Золотоворотской, 7 прогремел взрыв, в результате чего пострадал 50-летний мужчина, который оказался бездомным.

Как сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на правоохранителей, пострадавший решил развести костер, чтобы погреться, однако через некоторое время раздался взрыв.

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Мужчина пытался развести костер, однако раздался взрыв



Вследствие взрыва бездомный получил травмы и был госпитализирован

В итоге тот получил травмы – его с раной ноги госпитализировали.



Медики диагностировали у бездомного травму ноги: больше подробностей пока нет

Что именно взорвалось и подробности происшествия установит следствие.



Все обстоятельства инцидента выясняет следствие

На месте работали патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в Киеве на улице Богатырской была обнаружена иномарка с телом мужчины в салоне. Судя по травмам и вещественным доказательствам, он умер в результате взрыва гранаты.