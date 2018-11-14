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      Безопасно ли есть свежий снег: ответ ученых

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      Безопасно ли есть свежий снег
      Безопасно ли есть свежий снег / thelivingstonpost.com

      В Украине выпал снег, кто больше этому радуется, если не дети. Большинство детей пробовали его исподтишка. Румынские ученые провели исследование и установили, безопасно ли есть снег.

      Правда, исследование провели в 2017 году, пишет The Associated Press.

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      Исследователи собрали образцы снега в январе и феврале из парка и кольцевой магистрали в румынском городе Меркуря-Чук. Эксперимент ученые проводили в температурных условиях от –1,1 ° C до –17,4 ° C.

      Образцы снега поместили в герметически закрытые стерильные контейнеры, после чего ученые пытались вырастить в них бактерии и плесень.

      via GIPHY

      Эксперимент показал, что очень свежий снег имеет мало бактерий, последние появляются в нем потом из воздуха.

      Через день в январском снегу ученые обнаружили 5 бактерий на миллиметр, а снег в феврале содержал в четыре раза больше бактерий. Через два дня в снегу обнаружили десятки бактерий.

      Профессор университета Иштван Мате не рекомендует есть снег никому. Однако он отметил, что если его немного съесть, то это не приведет к заболеванию.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования
      Источник: 24 Канал
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