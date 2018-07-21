Безумная любовь Эмили Ратаковски: модель проявила чувства на публике с мужем: фото

Популярная американская модель Эмили Ратаковски показала нежные фото с мужем Себастьяном Бор-Маклардом.

Ратаковски опубликовала некоторые из снимков, которые сделали папарацци в пятницу, 20 июля, на своей странице в Instagram.

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Молодые супруги не скрывает своих безумных чувств и демонстрируют объятия и поцелуи во время романтической прогулки по Нью-Йорку.

Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Бор-Маклардом

Кроме того, Эмили Ратаковски показала поклонникам откровенное фото с мужем в Instagram-сториз. Девушка в коротком желтом платье целуется с Себастьяном, который держит свои руки на груди модели.

Эмили Ратаковски с Себастьяном Бор-Маклардом / Instagram-сториз

Напомним, в конце февраля 2018 года Эмили Ратаковски огорошила поклонников неожиданной новостью о браке с актером и продюсером Себастьяном Бор-Маклардом. До замужества пара провстречалась всего несколько недель, что немножко шокировало подписчиков звезды. Кроме этого, супермодель отказалась от традиционного белого платья, одев на скромную церемонию стильный костюм от Zara.

Накануне модель впервые вблизи показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил Себастьян Бир-Маклард на помолвку.