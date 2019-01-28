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      Безус дебютировал за "Гент": впервые за бельгийский клуб сыграли трое украинцев

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      Роман Безус дебютировал за "Гент"
      Роман Безус дебютировал за "Гент" / ФК "Гент"

      Бельгийский футбольный клуб "Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус, одержал трудную выездную победу в чемпионате страны.

      Кортрейк – Гент 1:2
      Голы:       Уали, 15 – Дэвид, 4, Де Смет, 76

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      Команды обменялись голами в дебюте матча, но во втором тайме Де Смет принес "Генту" победу, забив гол в ворота "Кортрейка".

      Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус дебютировал за бельгийский клуб. На 67-й минуте матча украинец заменил Эрика Смита.

      Главный тренер "Гента" Йессо Торуп доволен дебютом Романа Безуса в игре. "Все говорят о технике Безуса, но сегодня он также показал бойцовский характер", – отметил Торуп после матча.

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      Два других украинца в составе "Гента" – нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун вышли в стартовом составе команды. В составе "Кортрейка" также есть украинский футболист. Это Андрей Бацула, который вышел на замену во втором тайме.

      После этой победы "Гент" поднялся на 6 место и имеет в активе 37 очков. "Кортрейк" – десятый с 28 зачетными пунктами.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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