Безус: В Бельгии болельщики относятся ко мне с большой теплотой, полстадиона скандирует имя

Украинский полузащитник бельгийского "Сент-Трюйдена" Роман Безус сообщил, что мог вернуться в "Ворсклу". Однако футболист заявил, что принял правильное решение, оставшись в Бельгии, где его поддерживают фанаты.

Футболист рассказал, что в Бельгии к нему очень тепло относятся болельщики "Сент-Трюйден". В частности, Безус вспомнил, как фанаты выкрикивали его имя, когда тренер не выпускал его на футбольное поле.

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"Здесь ко мне с большой теплотой относятся болельщики. В январе-феврале прошлого года я некоторое время оставался на скамейке запасных, и болельщики в течение четырех-пяти матчей требовали от тренера выпустить меня на поле. На выездной встрече с "Шарлеруа" тренер Йонас где Рек крикнул разминаться трем футболистам, и болельщики стали скандировать мое имя. Тренер сказал мне разминаться, но выпустил другого. Болельщики опять начали кричать мое имя. Тренер посадил меня на скамейку, но болельщики продолжили требовать выпустить меня. В результате под давлением тренер сдался, и я хорошо вошел в игру. Далее он уже ставил меня в основу", – цитирует Романа Dynamo.kiev.ua.

"В Бельгии очень часто после матчей болельщики скандируют твое имя. И не пять-десять человек, а полстадиона. Бесценна и любовь детей. Один из детских тренеров мне рассказывал, что у него на тренировках один мальчишка постоянно представляет себя Безусом. И я решил встретиться с ним. Видели бы вы глаза этого мальчика. у меня в машине была футболка, и я ему подарил. Такой искренней детской радости я никогда не видел. Это кайф. Ради такого стоит играть в футбол ", – сказал Безус.

Как известно, 28-летний украинец перешел в бельгийский клуб летом 2016 года. Ранее Роман играл за "Днепр", "Ворсклу" и киевское "Динамо". За сборную Украины Роман провел 19 матчей, в которых забил 4 гола.

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