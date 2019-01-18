13:12
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Безус: В Бельгии болельщики относятся ко мне с большой теплотой, полстадиона скандирует имя

      4 Читати новину українською
      Безус сообщил, что мог вернуться в Ворсклу
      Безус сообщил, что мог вернуться в Ворсклу / twitter.com

      Украинский полузащитник бельгийского "Сент-Трюйдена" Роман Безус сообщил, что мог вернуться в "Ворсклу". Однако футболист заявил, что принял правильное решение, оставшись в Бельгии, где его поддерживают фанаты.

      Футболист рассказал, что в Бельгии к нему очень тепло относятся болельщики "Сент-Трюйден". В частности, Безус вспомнил, как фанаты выкрикивали его имя, когда тренер не выпускал его на футбольное поле.

      Читайте также: В "Шахтере" готовятся к смене тренера: названа кандидатура на замену Фонсеке

      "Здесь ко мне с большой теплотой относятся болельщики. В январе-феврале прошлого года я некоторое время оставался на скамейке запасных, и болельщики в течение четырех-пяти матчей требовали от тренера выпустить меня на поле. На выездной встрече с "Шарлеруа" тренер Йонас где Рек крикнул разминаться трем футболистам, и болельщики стали скандировать мое имя. Тренер сказал мне разминаться, но выпустил другого. Болельщики опять начали кричать мое имя. Тренер посадил меня на скамейку, но болельщики продолжили требовать выпустить меня. В результате под давлением тренер сдался, и я хорошо вошел в игру. Далее он уже ставил меня в основу", – цитирует Романа Dynamo.kiev.ua.

      "В Бельгии очень часто после матчей болельщики скандируют твое имя. И не пять-десять человек, а полстадиона. Бесценна и любовь детей. Один из детских тренеров мне рассказывал, что у него на тренировках один мальчишка постоянно представляет себя Безусом. И я решил встретиться с ним. Видели бы вы глаза этого мальчика. у меня в машине была футболка, и я ему подарил. Такой искренней детской радости я никогда не видел. Это кайф. Ради такого стоит играть в футбол ", – сказал Безус.

      Как известно, 28-летний украинец перешел в бельгийский клуб летом 2016 года. Ранее Роман играл за "Днепр", "Ворсклу" и киевское "Динамо". За сборную Украины Роман провел 19 матчей, в которых забил 4 гола.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

       

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сегодня , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 40
      Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      сегодня , 13:00 Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      Ірина Поліщук 45
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сегодня , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 414
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      сегодня , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 47
      Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      сегодня , 10:01 Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      Євгенія Мазур
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      Определился первый кандидат на пост президента ФФУ
       22 декабря 2014 , 13:58
      Президент ФФУ: Хотел бы, чтобы мы два раза по 60 человек арестовали, как это делают в Италии
       9 ноября 2015 , 07:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук