Биатлон: Джима в топ-10 общего зачета Кубка мира, еще трое украинцев в тридцатке

Сразу четверо представителей сборной Украины по биатлону попали в топ-30 в общем зачете Кубка мира.

Лучшей на данный момент является Юлия Джима. Она занимает 9 место. Елена Пидгрушная удерживает 11 строчку.

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Среди мужчин лучший Артем Прима – 15-й. Замыкает топ-30 Сергей Семенов.

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Напомним, что в субботу, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования. Среди мужчин на дистанцию выйдут Артем Прима и Дмитрий Пидручный. У женщин побегут Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и Ольга Абрамова.