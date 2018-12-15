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      Биатлон: Фуркад в феерическом стиле одержал победу в гонке преследования, Подручный – 26-й

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      Результаты гонки преследования на этапе в Хохфильцене
      Результаты гонки преследования на этапе в Хохфильцене

      15 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 километров в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону

      Фактически без борьбы после второй стрельбы победу в гонке преследования на этапе в Хохфильцене получил Мартен Фуркад. Француз не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах и пересек линию финиша первым.

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      Второе место в ожесточенном финише выиграл Арнд Пайффер (+13.7). Третьим финишировал Ветле Кристиансен (+16.1)

      Среди украинцев в этой гонке приняли участие Артем Прима и Дмитрий Подручный. К сожалению, значительно улучшить свои позиции после спринтерской гонки нашим ребятам не удалось: Дмитрий – 26-й, а Прима – 43-й.

      Стоит отметить, что именитый норвежец Йоханнес Бё, который является извечным соперником Мартена Фуркада, с шестью промахами финишировал только 9-м.

      1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 32:22.3
      2. Арнд Пайффер +13.7
      3. Шостад Ветле Кристиансен +16.1
      ...
      26. Дмитро Подручный (1+0+0+1) +2:07.4
      43. Артем Прима (1+1+0+3) +3:26.6

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      Теги: Спорт Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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