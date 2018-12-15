Биатлон: Фуркад в феерическом стиле одержал победу в гонке преследования, Подручный – 26-й

15 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 километров в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону

Фактически без борьбы после второй стрельбы победу в гонке преследования на этапе в Хохфильцене получил Мартен Фуркад. Француз не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах и пересек линию финиша первым.

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Back in the winner's lane -- @martinfkde knocks down all five targets and will be on the way to his second victory of the season. #HOC18



Join us now for the men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/pTXzmPIFEY — IBU World Cup (@IBU_WC) 15 декабря 2018 г.

Второе место в ожесточенном финише выиграл Арнд Пайффер (+13.7). Третьим финишировал Ветле Кристиансен (+16.1)

Среди украинцев в этой гонке приняли участие Артем Прима и Дмитрий Подручный. К сожалению, значительно улучшить свои позиции после спринтерской гонки нашим ребятам не удалось: Дмитрий – 26-й, а Прима – 43-й.

Стоит отметить, что именитый норвежец Йоханнес Бё, который является извечным соперником Мартена Фуркада, с шестью промахами финишировал только 9-м.

1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 32:22.3

2. Арнд Пайффер +13.7

3. Шостад Ветле Кристиансен +16.1

...

26. Дмитро Подручный (1+0+0+1) +2:07.4

43. Артем Прима (1+1+0+3) +3:26.6

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