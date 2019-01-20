Биатлон: Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге на финишной прямой, Подручный провалился

В немецком Рупольдинге состоялся масс-старт среди мужчин на этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, на последних метрах трассы вырвав победу у австрийца Юлиана Эберхарда.

Единственными с украинцев, кто стартовал, был Дмитрий Подручный. Однако он не сумел показать хорошее время на трассе. Поэтому финишировал предпоследним – на 29-й позиции. Его отставание от победителя составило 2:17,6 минут. При этом украинец сделал только три промаха.

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Что касается победителя, то все определялось на последнем участке. Йоханнес Бё показал лучшую скорость на финише и отвоевал сразу пять позиций. Он обошел Эберхарда лишь на 0,6 секунды. Третий француз Кантен Фийон Майе. Еще один француз Мартен Фуркад – только четвертый.

What a dramatic final loop but at the end @7ohannesbo pushes to his 9th victory of this winter ahead of @OESVbiathlon's Julian Eberhard and @FedFranceSki's @quentinfillon!



You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q #RUH19 pic.twitter.com/TtHS9E45fb — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Также в цветочную церемонию попали норвежец Ветлы Кристиансен и француз Симон Дестье.

К слову, между победителем и пятым местом – менее 10 секунд разницы.

There was barely anything between the Top 5 which finished within 10 seconds of each other.



You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q #RUH19 pic.twitter.com/ecZ9ophCXh — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Стоит отметить, что в воскресенье, 20 января, запланирован и масс-старт у женщин. Однако ни одна из украинок участие в гонке принимать не будет.

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