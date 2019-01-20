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      Биатлон: Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге на финишной прямой, Подручный провалился

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      Мужской масс-старт в Рупольдинге
      Мужской масс-старт в Рупольдинге / twitter IBU Cup Biathlon

      В немецком Рупольдинге состоялся масс-старт среди мужчин на этапе Кубка мира по биатлону. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, на последних метрах трассы вырвав победу у австрийца Юлиана Эберхарда.

      Единственными с украинцев, кто стартовал, был Дмитрий Подручный. Однако он не сумел показать хорошее время на трассе. Поэтому финишировал предпоследним – на 29-й позиции. Его отставание от победителя составило 2:17,6 минут. При этом украинец сделал только три промаха.

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      Что касается победителя, то все определялось на последнем участке. Йоханнес Бё показал лучшую скорость на финише и отвоевал сразу пять позиций. Он обошел Эберхарда лишь на 0,6 секунды. Третий француз Кантен Фийон Майе. Еще один француз Мартен Фуркад – только четвертый.

      Также в цветочную церемонию попали норвежец Ветлы Кристиансен и француз Симон Дестье.

      К слову, между победителем и пятым местом – менее 10 секунд разницы.

      Стоит отметить, что в воскресенье, 20 января, запланирован и масс-старт у женщин. Однако ни одна из украинок участие в гонке принимать не будет.

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      Теги: Дмитрий Пидручный Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
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