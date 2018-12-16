Биатлон: Шведам нет равных в эстафете, украинцы со слабой скоростью только 16-е

В воскресенье, 16 декабря, в австрийском Хохфильцене завершилась мужская эстафета второго этапа Кубка мира.

Победу одержала сборная Швеции, которая опередила биатлонистов из Норвегии. Третье место завоевали биатлонисты из Германии.

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За сборную Украины начал гонку Артем Тищенко, который уверенно отстрелялся на первом и втором огневом рубежах. Только семь команд смогли отстреляться на ноль во время первого стрельбища. Однако ходом Артем серьезно уступал оппонентам. В частности, француз Гигона сумел опередить украинца, хотя пробежал круг штрафа. Тищенко передал эстафету Артему Приме предпоследним. Первыми же передали эстафету швейцарцы, которые выиграли в Италии почти 26 секунд.

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Половину дистанции первыми прошли итальянцы благодаря Лукасу Хоферу. Далее тесной группой шли шведы, словенцы, норвежцы и австрийцы. Украинец Прима идеально провел стрельбу, однако из-за того, что получил эстафету предпоследним, не смог вмешаться в борьбу, придя на финиш 20-м. Сергей Семенов преодолел огневые рубежи с двумя дополнительными патронами и вырвался на 15 позицию.

Конечную часть гонки первыми начали итальянцы и шведы. Вслед за ними бежали словенцы и норвежцы, которые отставали на больше чем 10 секунд. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный получил эстафету шестнадцатым.

Борьба за победу до последнего велась между Швецией и Норвегией. Самуэльссон использовал два дополнительных патрона при стрельбе стоя, чем позволил Кристиансену сократить отставание. Однако швед выиграл в скорости и не позволил Кристиансену выиграть гонку. Третьим прибежал немец Бенедикт Долль.

Четвертыми финишировали австрийцы, а пятыми – россияне. Украинец Дмитрий Пидручный четыре раза промахнулся и финишировал только на 16 месте.

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