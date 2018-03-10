Биатлон: украинка Журавок выиграла серебро на этапе Кубка IBU в России

В российской Увате продолжается этап Кубка IBU, участие в которой принимают и украинские спортсмены.

10 марта состоялись индивидуальные соревнования у мужчин и женщин. Лучше выступили последние. Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль, уступив россиянке Услугиной 27,5 секундами. При этом украинка отстреляла чисто, в то время как россиянка имела один промах.

Еще три украинки, которые выступили – Ольга Абрамова, Яна Бондарь и Надежда Белкина – финишировали за пределами первой десятки, однако с кубковыми баллами. Они 13-я, 28-я и 35-я соответственно.

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Похожие результаты, но без подиума, показали и мужчины. Лучшим среди украинцев оказался Виталий Труш. Однако и он финишировал за пределами первой десятки – на 11 месте. Хотя от 10 места его отделило всего пол секунды. Сразу за ним финишировал еще один украинец – Александр Жирный.

Андрей Доценко с четырьмя промахами стал 28-м, Тарас Лесюк при пяти минутах штрафа – 31-м, а Антон Мигда, не закрыв три мишени, показал 34-й результат.

Стоит отметить, что в субботу, 10 марта, в финском Контиолахте на 7 этапе Кубка мира состоятся сразу две гонки, где будут принимать участие украинцы. В супермиксте выступят Ирина Варвинец и Артем Тищенко, а затем в смешанной эстафете Украину представят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.