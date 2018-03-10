12:29
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Биатлон: украинка Журавок выиграла серебро на этапе Кубка IBU в России

123 Читати новину українською
Юлия Журавок
Юлия Журавок

В российской Увате продолжается этап Кубка IBU, участие в которой принимают и украинские спортсмены.

10 марта состоялись индивидуальные соревнования у мужчин и женщин. Лучше выступили последние. Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль, уступив россиянке Услугиной 27,5 секундами. При этом украинка отстреляла чисто, в то время как россиянка имела один промах.

Еще три украинки, которые выступили – Ольга Абрамова, Яна Бондарь и Надежда Белкина – финишировали за пределами первой десятки, однако с кубковыми баллами. Они 13-я, 28-я и 35-я соответственно.

Читайте также: Паралимпиада-2018: Виталий Лукьяненко приносит Украине первую золотую медаль

Похожие результаты, но без подиума, показали и мужчины. Лучшим среди украинцев оказался Виталий Труш. Однако и он финишировал за пределами первой десятки – на 11 месте. Хотя от 10 места его отделило всего пол секунды. Сразу за ним финишировал еще один украинец – Александр Жирный.

Андрей Доценко с четырьмя промахами стал 28-м, Тарас Лесюк при пяти минутах штрафа – 31-м, а Антон Мигда, не закрыв три мишени, показал 34-й результат.

Стоит отметить, что в субботу, 10 марта, в финском Контиолахте на 7 этапе Кубка мира состоятся сразу две гонки, где будут принимать участие украинцы. В супермиксте выступят Ирина Варвинец и Артем Тищенко, а затем в смешанной эстафете Украину представят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Теги: Новости спорта Новости биатлона
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук