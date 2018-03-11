Биатлон: украинка Журавок завоевала "бронзу" этапа Кубка IBU

В воскресенье, 11 марта, украинская биатлонистка Юлия Журавок выиграла бронзовую награду в спринтерской гонке на 7,5 километра. Это вторая за 2 дня медаль для украинской спортсменки на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

Что касается победительници гонки, то ею стала россиянка Екатерина Павлова, а второе место заняла немка Каролин Хорхлер.

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Журавок закрыла все 10 мишеней и преодолела дистанцию за 24:20.0 минут, отстав от победительницы на 7,5 секунды.

Отметим, что в десятку лучших вошла еще одна украинка Надежда Белкина, которая на 40 секунд отстала от россиянки Павловой.

Напомним, 10 марта Журавок выиграла "серебро" на этапе Кубка IBU.