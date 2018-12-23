Биатлонист Пидручный жестко прошелся по команде: Понабирали в сервис-бригаду каких-то любителей

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко раскритиковал членов команды, которые отвечают за подготовку лыж к гонкам.

Комментируя сегодняшнюю гонку, в которой Дмитрий финишировал на 17 месте, он заявил, что за три этапа лишь один раз в команде угадали со смазкой лыж.

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"Гонка сегодня просто ужасная! Лыжи, возможно, у кого-то хуже и были, чем наши. Но даже тренировочные лыжи лучше ехали, чем сейчас. И, вообще, за сезон многое хочется сказать о лыжах! За три этапа лишь один раз смазчики угадали со смазкой. Что вчера просто повезло – стрельба была нормальная и соперники много настреляли", – сказал Пидручный в эфире UA: Первый.

Лыжи вчера также были не супер, а какие-то посредственные. А сегодня – просто ужас! Набрали в сервис-бригаду каких любителей из непонятной страны, которые ничего не делают. Каждый раз приходишь, жалуешься им на лыжи, а они говорят, что "вы просто спортсмены такого уровня". Почему в прошлом году мы могли на равных бороться с другими спортсменами и где-то за сезон 1-2 раза были плохие лыжи. А здесь – один раз за половину сезона хорошие лыжи. Просто нет слов, как готовят лыжи и ищут после каждой гонки виноватых, кроме себя! Просто ужас!

– резюмировал биатлонист.

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"Трудно бежалось, конечно, после вчерашней гонки. Вчера выложился на полную и сегодня, конечно, было тяжело, но доезжаю до подъема и все... А на подъеме по 20 секунд каждому спортсмену "влетаешь" из-за того, что лыжи просто не едут в подъем . Где-то близко еще станешь за кем-то в спину – еще не сильно отстаешь, а в подъем – ну просто стоящие лыжи. У меня просто нет слов! Надеемся, что президент услышит нас", – добавил Пидручный.

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