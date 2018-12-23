15:58
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Биатлонист Пидручный жестко прошелся по команде: Понабирали в сервис-бригаду каких-то любителей

      18 Читати новину українською
      Дмитрий Пидручный
      Дмитрий Пидручный / GETTY IMAGES

      Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко раскритиковал членов команды, которые отвечают за подготовку лыж к гонкам.

      Комментируя сегодняшнюю гонку, в которой Дмитрий финишировал на 17 месте, он заявил, что за три этапа лишь один раз в команде угадали со смазкой лыж.

      Читайте также: Пидручный прокомментировал удачное выступление во время гонки-преследования в Нове Место

      "Гонка сегодня просто ужасная! Лыжи, возможно, у кого-то хуже и были, чем наши. Но даже тренировочные лыжи лучше ехали, чем сейчас. И, вообще, за сезон многое хочется сказать о лыжах! За три этапа лишь один раз смазчики угадали со смазкой. Что вчера просто повезло – стрельба была нормальная и соперники много настреляли", – сказал Пидручный в эфире UA: Первый.

      Лыжи вчера также были не супер, а какие-то посредственные. А сегодня – просто ужас! Набрали в сервис-бригаду каких любителей из непонятной страны, которые ничего не делают. Каждый раз приходишь, жалуешься им на лыжи, а они говорят, что "вы просто спортсмены такого уровня". Почему в прошлом году мы могли на равных бороться с другими спортсменами и где-то за сезон 1-2 раза были плохие лыжи. А здесь – один раз за половину сезона хорошие лыжи. Просто нет слов, как готовят лыжи и ищут после каждой гонки виноватых, кроме себя! Просто ужас!
      – резюмировал биатлонист.

      Читайте также: Биатлон: Пидручный финишировал 6-м в гонке-преследовании, победил снова Иоганнес Бе

      "Трудно бежалось, конечно, после вчерашней гонки. Вчера выложился на полную и сегодня, конечно, было тяжело, но доезжаю до подъема и все... А на подъеме по 20 секунд каждому спортсмену "влетаешь" из-за того, что лыжи просто не едут в подъем . Где-то близко еще станешь за кем-то в спину – еще не сильно отстаешь, а в подъем – ну просто стоящие лыжи. У меня просто нет слов! Надеемся, что президент услышит нас", – добавил Пидручный.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

       

      Теги: Спорт Дмитрий Пидручный Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сегодня , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 78
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сегодня , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 169
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сегодня , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 996
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      сегодня , 09:01 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      2049
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хоккеисты из "Айлендерс" выиграли нью-йоркское дерби у "Рейнджерс"
       15 февраля 2013 , 12:51
      Шевченко и Шовковский перед матчем сборной посетили открытие паба Кличко: фото
       15 ноября , 17:11
      "Фейенорд" могут наказать за флаг "UEFA - MAFIA"
       9 ноября 2014 , 14:43
      Украинский клуб начинает сезон в Лиге Европы с поражения
       30 июля 2015 , 22:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук